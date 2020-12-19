В Самаре ищут подрядчика для строительства развязки на Ново-Садовой в 2021 году

Двухуровневая развязка поможет разгрузить Ново-Садовую и Советской Армии в часы пик

Министерство транспорта Самарской области разместило на портале госзакупок заявку о поиске подрядчика на второй этап реконструкции улицы Ново-Садовая. В рамках этого этапа будет построен путепровод на пересечении с 22 Партсъезда, около ТЦ "Апельсин"

Планируемая цена контракта - 3,58 миллиарда рублей, работы продлятся три года, начнутся уже в 2021 году - с даты заключения контракта. В первый год минтранс предполагает выделить 1,48 миллиарда рублей, затем - миллиард и в 2023 - 1,1 млрд рублей. Окончательную оплату обещают произвести не позже 1.12.2023.

Заявки от возможных участников собирают до 1 января 2021 года. Затем все предложения рассмотрят и затем заключат контракт. Предполагается, что к работам подрядчик сможет приступить уже в 2021 году, прямо с момента заключения договора.

В 2021 году строители займутся восстановлением и закреплением трассы и переустройством территорий. Из проектной документации следует, что также на время строительства будет реорганизовано дорожное движение по участку. Также предполагается снос некоторых зданий - это произойдет уже на втором этапе. Сам путепровод начнут строить уже в 2022 -2023 году.

Напомним, что развязка должна снизить транспортную напряженность в районе "Современника", ведь сейчас пробки на ул. Советской Армии давно стали кошмаром для водителей. Развязка будет двухуровневой. По верхней дороге автомобили поедут прямо, по Ново-Садовой, по нижнему уровню смогут поворачивать на улицы Советской Армии и 22 Партсъезда.