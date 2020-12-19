Минтранс через суд добивается сноса стоянок, которые мешают строительству магистрали в Самаре

Уже прошло несколько заседаний, но решение о судьбе автостоянок пока что не принято Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре ведутся подготовительные работы крупномасштабного проекта автомагистрали «Центральная». Однако на пути новой автодороги встали две автостоянки, которые расположены на месте будущей магистрали, на пересечении Алма-Атинской и Карла Маркса, а также на проспекте Кирова.

Министерство транспорта обратилось в суд Кировского района с иском о принудительной сносе стоянок, однако из районного суда дело было передано в Арбитражный суд Самарской области.

На данный момент уже прошло несколько заседаний, на одном из которых было принято решение провести экспертизу и определить размер компенсации владельцу стоянок за демонтаж парковок. На таком решении настоял сам владелец автостоянок в Кировском районе, однако пока что неизвестно, какое решение принял суд на очередном слушании.