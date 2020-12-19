В такие морозы лучше лишний раз не выходить из дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще вчера, 18 декабря, вся Самара радовалась неожиданному теплу в середине декабря. Температура воздуха в эту пятницу держалась на уровне от 0 до -5, а в некоторых районах даже заметили плюсовую температуру.

Однако самарцы не долго радовались такой весенней температуре, и уже в субботу, 19 декабря, температура опустилась до -10, -15 градусов. А ближе к вечеру, синоптики прогнозируют местами морозы до -20 градусов. Жителей Самары предупредили об образовании гололедицы из-за такой нестабильной температуры.

В воскресенье, 20 декабря, синоптики обещают еще более неприятные сюрпризы для горожан – местами ударят сильные морозы до -27 градусов, при этом ни осадков, ни ветра не прогнозируется.

Из-за аномальных морозов МЧС объявили оранжевый уровень опасности в Самарской области. Спасатели предупреждают, что в условиях сильного мороза и гололедицы, могут увеличиться как количество ДТП на дорогах, так и жители Самары рискуют получить травмы на скользких тропинках и переходах. Ранее мы писали о том, как уберечь себя от травм в гололед, самарский врач рассказал о трех главных советах в зимний период.