Коронавирус в Самарской области не отступает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области нашли еще 305 заболевших новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 27 723 случая заболевания опасной инфекцией.

На сегодня, уже 25 511 человек, у которых подтвердился коронавирус, успешно завершили свое лечение. За сутки выздоровели еще 297 жителей Самарской области.

Однако, есть и не очень хорошие новости на сегодня. За минувшие сутки умерло еще 5 пациентов, с поставленным диагнозом COVID-19. Всего в Самарской области от коронавируса скончалось 534 пациента.