Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Стало известно, сколько в Самарской области нашли заболевших коронавирусом за сутки

Публикуем статистику по коронавирусу в регионе на 19 декабря 2020 года
Наталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Коронавирус в Самарской области не отступает

Коронавирус в Самарской области не отступает

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области нашли еще 305 заболевших новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 27 723 случая заболевания опасной инфекцией.

На сегодня, уже 25 511 человек, у которых подтвердился коронавирус, успешно завершили свое лечение. За сутки выздоровели еще 297 жителей Самарской области.

Однако, есть и не очень хорошие новости на сегодня. За минувшие сутки умерло еще 5 пациентов, с поставленным диагнозом COVID-19. Всего в Самарской области от коронавируса скончалось 534 пациента.