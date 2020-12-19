Почти 1,6 тысяч человек в Самаре получили вакцину от коронавируса

Для проведения вакцинации жители, относящиеся к группам риска, могут обращаться в поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Министерстве здравоохранения Самарской области рассказали о том, что почти 1,6 тысяч человек прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.

В первую очередь вакцинацию от коронавируса в Самарской области прошли медицинские работники, которые находятся в «красной» зоне риска. После них прививать начали учителей и соцработников, так как у них максимальный контакт с большим количеством людей.

- В регионе прививки от коронавирусной инфекции сделали уже 1 577 человек. Вслед за медработниками прививать начали учителей и соцработников. В Самарскую городскую поликлинику №13 поступило более 500 доз вакцины, уже привили около 70 педагогов, сообщили в областном Минздраве.

Напомним, что вакцинация от коронавируса в Самарской области началась на прошлой неделе. В министерстве заявили, что все, кто сделал прививку, чувствуют себя хорошо.

Всего в регион завезли более 2500 доз вакцины от коронавируса, а 18 декабря, поступило еще 1,1 тысячи вакцины сверхнормы. Власти Самарской области планируют поэтапно привить от коронавируса 60% жителей региона.