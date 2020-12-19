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В Самаре увековечили память героя Великой Отечественной войны Константина Стычкова

В память о герое была открыта мемориальная доска в школе №49
Наталья АРТЯКОВА
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Юнармейцы на церемонии открытия мемориала читали стихи про ветерана контрразведки

Юнармейцы на церемонии открытия мемориала читали стихи про ветерана контрразведки

Ко Дню военной контрразведки на стене школы №49 в Промышленном районе Самарской области открыли мемориальную доску, посвященную герою ВОВ Стычкову Константину Георгиевичу.

Константин Стычков за свои подвиги в годы Великой Отечественной войны был награжден орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степеней.

Мемориальная доска была открыта на стене у центрального входа в общеобразовательную школу № 49, расположенную в Промышленном районе города Самары. Ранее, 28 октября 2020 года, школе было присвоено имя ветерана военной контрразведки Стычкова К. Г., который внес большой вклад в патриотическое воспитание учащихся школы.

В торжественной церемонии открытия мемориала приняли участие военнослужащие 2 армии Центрального военного округа, ветераны и действующие офицеры контрразведки, руководители и педагоги школы, юнармейцы. Также на открытии присутствовала жена ветерана ВОВ Таисия Стычкова.

Юнармейцы в торжественной обстановке прочитали стихи про фронтовика, а также рассказали присутствующим биографию Константина Стычкова.