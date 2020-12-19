Где в Самарской области нашли 305 заболевших за сутки

Подробности о новых заболевших и жертвах коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в регионе зарегистрировали еще 305 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 27 723 местных жителя.

В субботу, 19 декабря оперативный штаб Самарской области опубликовал статистику распространения коронавируса в муниципальных районах региона. За минувшие сутки наибольшее количество заболевших вновь нашли в Самаре – 154 человека, в Тольятти и Отрадном выявили по 17 инфицированных, 12 человек заболели за сутки в Похвистневском районе, а в Сызрани нашли 9 заразившихся коронавирусом.

Из них, 244 человека были обследованы с ранее поставленным диагнозом пневмония и ОРВИ, а 61 пациент не имели никаких проявлений заболевания.

За минувшие сутки печальную статистику по коронавирусу пополнили еще 5 случаев летального исхода среди пациентов. Из них, трое мужчин в возрасте 47,72 и 77 лет страдали при жизни заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Женщина 68 лет страдала заболеваниями эндокринной системы, а у 53-летнего мужчина была онкология. С начала пандемии в Самарской области уже скончались 534 пациента, с подтвержденным диагнозом коронавирус.