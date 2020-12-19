В Самаре 2 семьи отравились угарным газом

Маму и дочку госпитализировали с отравлением в больницы Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В управлении МЧС по Самарской области рассказали, что за два дня, 17 и 18 декабря, в Самаре угарным газом отравились две семьи, где в том числе были дети.

17 декабря, в 10 часов вечера поступила информация, что на улице Мориса Тореза, 97 произошла утечка газа. В результате чего пострадала семья из четырех человек - мужчина 1976 г.р., женщина 1989 г.р., мальчик 2009 г.р. и девочка 2016 г.р.

- Пострадавших обследовали врачи скорой помощи, выяснилось, что степень отравления легкая и угрозы жизни нет. Пострадавшие отказались от госпитализации, - сообщили в МЧС.

По данным главного управления, причиной утечки газа стала неисправная вентиляция, где отсутствовала тяга.

Второй случай произошел 18 декабря, около половины седьмого утра, на улице Литвинова, 322. Угарным газом отравились женщина 1987 года рождения и девочка 2007 года рождения, обеих пострадавших госпитализировали в больницу.

- Девочка была госпитализирована в ГБУЗ СО «Самарская детская клиническая больница № 1 им. Н.Н. Ивановой», женщина госпитализирована в ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

В результате проверки выяснилось, что отравление угарным газом произошло вследствие неисправности дымохода проточного газового водонагревателя.