Похититель рождества: самарец не смог устоять и украл украшения с новогодней ёлки

В социальных сетях появилась запись с видеокамеры, установленной в одном из подъездов в Южном городе в Самарской области. На записи запечатлён момент кражи новогодних украшений неизвестным мужчиной.

По словам автора видео, съемка была сделана в одном из подъездов в Южном городе в Самаре. В объектив видеокамеры попал неизвестный мужчина, который снял новогоднюю синюю звезду с наряженной ёлки и положил её к себе в карман. После «похититель рождества» покинул место преступления.

В комментариях под размещённой видеозаписью пользователи начали осуждать поступок мужчины, называя такой поступок «низким для мужчины». Некоторые комментаторы предположили, что мужчине, по всей видимости, новогодняя игрушка нужнее.