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Из Самары в Рождествено будут ходить три новых судна на воздушной подушке

Сейчас новые СВП проходят процедуру получения разрешительной документации
Наталья АРТЯКОВА
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Фото: Речфлот-63

Фото: Речфлот-63

Самарский речфлот анонсировал приобретение трех новых СВП для Самарского речного пассажирского предприятия. Три новых судна типа "Славир-9" готовы будут выйти на линию «Самара-Рождествено» сразу после оформления разрешительной документации.

СВП «Славир-9» выпускается с 2012 года. Он отличается высокой кабиной, что позволяет беспрепятственно перемещаться по салону судна, что обеспечивает комфортную посадку и высадку пассажиров. Судно на воздушной подушке сможет одновременно перевозить от 9 до 12 человек.