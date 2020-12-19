Вице-губернатор Виктор Кудряшов стал председателем совета баскетбольного клуба «Самара»

В баскетбольном клубе "Самара" избран новый председатель попечительского совета Фото: Альберт ДЗЕНЬ

После очередной победы в домашнем матче в рамках Чемпионата России, где БК «Самара» одержал уверенную победу над командой «Университет Югра», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание Попечительского совета «Самары», в рамках которого обсуждались вопросы стратегии развития клуба, баскетбола и необходимой инфраструктуры.

Одним из важных моментов заседания – избрание председателя Попечительского совета клуба. Президент общественной организации «Федерация баскетбола Самарской области» Владимир Аветисян предложил кандидатуру председателя Правительства региона – первого вице-губернатора Виктора Кудряшова.

- Я готов возглавить попечительский совет клуба. Понимаю прекрасно, что многое уже сделано и роль каждого члена Попечительского совета очень высока. Уверен, что мы продолжим эту работу, и клуб будет добиваться новых успехов, - поблагодарил за доверие Виктор Кудряшов.

Все члены попечительского совета клуба единогласно поддержали Виктора Кудряшова. Дмитрий Азаров поздравил нового председателя совета БК «Самара» и отметил, что Виктор Кудряшов человек небезразличный и любое дело доводит до конца, обеспечивая результат. Глава региона отметил, что клубу есть куда расти и нужно делать серьезные шаги осмысленно и основательно, стараясь больше внимания уделять воспитанникам самарского баскетбола.