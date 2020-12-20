В Тольятти 80-летнгий мужчина погиб под колесами иномарки

Мужчина умер в машине скорой помощи

В Тольятти 19 декабря 2020 года под колесами иномарки погиб 80-летний пешеход. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, неподалеку от пешеходного перехода. Видимо, пожилой человек торопился, но это не привело ни к чему хорошему.

Как выяснили прибывшие на место сотрудники ГИБДД, за рулем Шеврроле Авео сидел 48-летний мужчина, на машине были колеса с зимней резиной. ДТП случилось на ул. Новозаводской.

Пострадавший мужчина умер в машине скорой помощи, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области. Действия водителя еще проверят.