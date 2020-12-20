В Самаре автобус № 51 пустили до завода ПАО "Кузнецов"

Теперь заводчанам будет ближе идти до остановки

В Самаре изменился маршрут автобуса №51, который ходит от станции метро "Кировская" до Красной Глинки. В будние дни на маршруте добавится одна остановка - ПАО "Кузнецов". Утром с 6.30 до 8.00 и вечером с 16.00 до 20.00 автобусы будут проезжать дополнительные 790 метров, чтобы привезти заводчан на работу и увезти домой. Такое расписание будет действовать только по будням.

В остальное время автобум будет ходить по прежнему маршруту. Соответствующее постановление уже подписала глава города Елена Лапушкина и оно вступило в силу.

Напомним, что сейчас ПАО "Кузнецов" активно развивается, получил крупные госзаказы, в прошлом году впервые за много лет выпустил новые двигатели. Сейчас на завод идет набор новых сотрудников. И, видимо, руководству предприятия удалось согласовать с городом дополнительную остановку для удобства работников.