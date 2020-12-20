Площадь Куйбышева к Новому году украсят по-юбилейному

Ледяные фигуры на площади уже появились

В Самаре продолжают украшать к Новому году площадь имени Куйбышева. В праздничную ночь и в каникулы здесь не будут проходить массовые мероприятия. Но в тематических зонах можно будет сделать красивые фотографии - конечно же, с соблюдением социальной дистанции.

На площади должны появиться арт-объекты, посвященные юбилейным датам: 170-летию самарской губернии, 60-летию первого полета человека в космос, 40-летию мультфильма "Тайна третьей планеты".

Сейчас на площади им. Куйбышева работают катки и появились новогодние ледовые скульптуры. Елки издалека радуют горожан яркими огнями, а рядом пристроились световые Нюша и Крош из Смешариков.

Елочный шар уже стал привычным украшением

Также к Новому году на площади соберут деревянную горку, установят остальные тематические локации и доделают усадьбу Деда Мороза - обещают, что главный зимний волшебник тоже будет соблюдать все меры безопасности.