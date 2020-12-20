Врачи продолжают работать в очень тяжелом ритме

Оперативный штаб опубликовал новую статистику заражения коронавирусом в Самарской области на 20 декабря 2020 года. За сутки прибавилось еще 307 заболевших - постоянный рост ежедневного числа больных не прекращается уже на протяжение нескольких месяцев. Накануне было 303 зараженных за сутки. Стоит напомнить, что в статистику входят только те пациенты, у которых положительным оказался официально сделанный тест на коронавирус.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 28030 человек, из них 25814 уже вылечились.

Также за последние сутки, к сожалению, скончались еще шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего число жертв вируса достигло 540 человек.

В России за сутки заболели более 28 тыс. человек.

Напомним, что сейчас из-за пандемии в регионе действует ряд ограничительных мер. Например, жители старше 65 лет не должны выходить из дома без веской причины, им нельзя посещать бассейны и театры. О других мерах читайте в нашей статье.