РКЦ "Прогресс" получит почти 1,5 млрд рублей на разработку свертяжелой ракеты для лунной программы

В России хотят летать на Луну, Марс и Юпитер

Самарский РКЦ "Прогресс" заключил контракт с "Роскосмосом" на техническое проектирование ракетного комплекса сверхтяжелого класса и разработку его ключевых элементов. Стоимость контракта - 1,47 млрд рублей. Первый транш в пятьсот миллионов предприятие получит уже в 2020 году, а в следующем году на счета центра переведут еще 930 млн рублей.

Сдать работу предприятие должно до 15 ноября 2021 года и передать заказчику - ГК Роскосмос - опытные образцы новых изделий и документацию на них. Главная цель - представить технические решения, дающие полное представление о конструкции космического ракетного комплекса с ракетой-носителем тяжелого класса. Конструкция предназначена для запуксков пилотируемого транспортного корабля массой не менее 22 тонн, а также лунного взлетно-посадочного комплекса и непилотируемых запусков - все это с целью изучения околоземного пространства, Лучны и других объектов Солнечной системы и дальнего Космоса. Все цели и требования к конечному продукту представлены в техническом задании, по сути самарскому РКЦ предстоит обосновать модель будущего комплекса и продумать, как он будет работать.

Предполагается, что летные испытания нового комплекса пройдут в 2028 году с космодрома "Восточный".

Также на контракт претендовала корпорация "Энергия" имени С.П.Королева.