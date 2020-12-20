Проверяют все больше людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, где и как заболели коронавирусом еще 307 человек в Самарской области 20 декабря 2020 года. Больше всего зараженных стандартно - в Самаре, 172 человека получили положительный тест за сутки. Еще 19 заболевших в Тольятти, а на третьем месте за сутки город нефтяников Отрадный - 18 зараженных.

10 человек заболели в Сызрани, 8 в Новокуйбышевске, 8 в Кинеле и столько же в Похвистневском районе. Семь зараженных нашли в Красноярском районе, по шесть в Волжском и Кинельском районах, а также в Октябрьске.

Большинство зараженных уже лечились от пневмонии или гриппа, 59 человек не знали о болезни и просто проходили профосмотр.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 28 030 случаев заражения коронавирусом. А 540 человек скончались. За последние сутки три женщины 60, 67 и 72 лет, три мужчины - у 74-летнего были проблемы с сердцем, а 53 и 68-летние были здоровы.

Коэффициент летальности в области выше, чем в стране: 1,93 против 1,79.