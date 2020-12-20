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Самарцам рассказали, как не стоит встречать Новый год - 2021

Лучше всего уехать на дачу и не общаться с посторонними людьми
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Жителям региона рассказали, как надо встречать Новый год

Жителям региона рассказали, как надо встречать Новый год

Жителям Самарской области рассказали, как не стоит встречать Новый год 2021. И дали полезные советы. В Роспотребнадзоре настаивают, что новогодние праздники лучше провести дома, в кругу семьи, причем не всей - а тех людей, с которыми вы постоянно живете.

- Рекомендуем провести новогодние праздники дома, в кругу семьи. По возможности на свежем воздухе, например, на даче, - отметили в ведомстве.

Также здесь подчеркнули, что осторожнее нужно быть пожилым людям 65+. Стоит придерживаться несложных правил - это поможет снизить риски для себя и близких. Например, детей, взрослых родителей и друзей можно поздравить с праздниками по телефону, обращаются к жителям региона в ведомстве.