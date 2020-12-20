Беспардонный лихач на Фрунзенском мосту попал на видео

БМВ не вписалась в проезд

Жители Самары в социальных сетях обсуждают ДТП на Фрунзенском мосту, которое попало на видео. Поговорить действительно есть о чем: беспардонный лихач на БМВ летит по трассе, не сворачивая со своей полосы "поддает" в бок стоящей перед пешеходным переходом машины и проезжает дальше.

Рядом еще один джип торопится и проезжает на красный. Свидетели ДТП предположили, что водители играли в догонялки. Либо же просто забыли о правилах дорожного движения.

Радует, что под колесами лихачей не пострадал никто из пешеходов. Водители же, которые стали свидетелями такого лихачества, надеются, что водителям придут немаленькие штрафы и что их проделки попали на камеры.