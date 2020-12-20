В Самаре - морозная зима

Рабочая неделя в Самаре начнется с аномальных холодов. Температура в первые дни недели - до 24 декабря - будет на 9 градусов и более ниже климатической нормы. В понедельник существенных осадков синоптики горожанам и жителям региона не обещают. Воздух будет холодным - до -17 градусов, ветер подует с юго-востока, местами будет гололедица. Во вторник немного потеплеет, днем температура воздуха будет - 10 -15 градусов. А вот ночью мороз дойдет до -27 градусов.

Горожанам рекомендуют быть осторожнее в темное время суток, теплее одеваться, выходя из дома, заботиться о близких людях - детях и пожилых гражданах, чтобы они не остались на улице в легкой одежде.

Такими же холодными будут и ночи на вторник и на четверг. Днем дыхание холода тоже будет чувствоваться, а вот снега не будет. В похолодании виноват арктический антициклон, который и принес холода в Поволжье. Впрочем, если верить долгосрочным прогнозам, уже в субботу 26 декабря станет гораздо теплее и пойдет снег. Вот только все эти резкие погодные перепады не слишком благоприятно скажутся на самочувствии жителей Самарской области.