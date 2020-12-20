Губернатор Самарской области попросил жителей региона исполнить мечты с Елок желаний

Дмитрия Азаров снял с елки семь открыток

Жители Самары могут стать новогодними волшебниками. Для этого нужно всего лишь сорвать листок с Елки желаний и исполнить мечту ребенка. Так поступил и губернатор Дмитрий Азаров - с веток елки в одном из административных зданий областной столицы он снял сразу семь открыток. Ребята мечтают о разном: юный музыкант из Новокуйбышевска попросил гитару. Музыкальный инструмент губернатор купил сразу же - по дороге домой.

Детишки просили куклу Барби, Лего, роликовые коньки.

- Выполним все пожелания, - улыбнулся глава региона.

- В этом году 67 «Ёлок желаний» поставлены по всей территории Самарской области – в зданиях администраций муниципалитетов, в торговых центрах. Каждый из вас может стать Дедом Морозом и подарить ребёнку чудо. Дети высказывают разные пожелания, свои сокровенные мечты и очень простые просьбы о подарках. Я призываю вас принять активное участие, - предложил Дмитрий Азаров сделать каждого ребенка немного счастливее.

Напомним, что акция "Елка желаний" проходит в регионе уже в 13-й раз, именно здесь, на самарской земле, она зародилась, а потом перекочевала и в другие регионы, как отличный пример для подражания. На елках оказываются открытки с новогодними пожеланиями от детей - сирот. Исполнить мечту может каждый.