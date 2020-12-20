В Самаре девять человек вывели из горящего дома на Балаковской

Загорелась квартира на четвертом этаже

В Самаре девять человек пришлось эвакуировать из горящего дома на Балаковской в Советском районе. Пожарных вызвали в половине девятого вечера. Как только отряд прибыл на место, эксперты установили: открытое пламя гуляет в квартире на четвертом этаже. Сначала пожару присвоили повышенный ранг опасности, потом дали отбой.

Оказалось, что в одной из квартир загорелись вещи на площади 15 кв.м. В соседних квартирах было сильное задымление, пожарные помогли эвакуироваться жильц2ам -всего из здания вывели девять человек.

Пока известно, что погибших и пострадавших в огне нет. Почему начался пожар, пока неизвестно, разобраться в причинах предстоит специалистам МЧС.