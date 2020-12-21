СГЭУ вошел в престижный список лучших вузов развивающихся стран Европы и Средней Азии

Самарский государственный экономический университет гордится попаданием в престижный международный рейтинг

Самарский государственный экономический университет вошел в престижный рейтинг лучших вузов развивающихся стран Европы и Средней Азии.

На протяжении вот уже 16 лет британское аналитическое агентство Quacquarelli Symonds (QS) ежегодно составляет рейтинги лучших вузов развивающихся стран Европы и Средней Азии. Эти исследования пользуются высокой степенью доверия в мировом профессиональном сообществе, они также давно стали цитируемым источником сравнительной информации о высших учебных заведениях. Сам факт попадания в рейтинг британских исследователей очень важен - он свидетельствует о высокой конкурентоспособности вуза на глобальном уровне.

В этом году российские университеты заняли 121 позицию рейтинга из 400. СГЭУ оказался в группе вузов, занимающих с 301 по 350 места.

Для самарского университета позиция в престижном списке QS - не только повод для гордости, но и стимул продолжать развитие, открывая новые горизонты и улучшая показатели эффективности. Добившийся статуса ведущего профильного вуза Поволжья, стабильный лидер всевозможных российских рейтингов, теперь СГЭУ получил признание на международном уровне.

Направления для дальнейшего совершенствования ясны. Ведь при оценке претендентов аналитики Quacquarelli Symonds учитывают десять критериев. Это академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение количества преподавателей и студентов, количество публикаций на одного преподавателя и сотрудника, количество цитирований на одну публикацию, доля иностранных преподавателей и сотрудников, доля иностранных студентов, доля преподавателей и сотрудников с ученой степенью, глубина международных научных коллабораций, присутствие и влияние в онлайн-среде.