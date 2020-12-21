В Самарской области полицейских судили за фальсификацию по уголовному делу о хранении наркотиков

Суд признал полицейских виновными в фальсификации по уголовному делу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области суд признал двоих полицейских виновными в фальсификации материалов по уголовному дело о незаконном хранении наркотиков. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

В 2019 году было установлено, что оперативные уполномоченные по Безенчукскому району сфальсифицировали материалы уголовного дела, по которому привлекли к уголовной ответственности мужчину и женщину за хранение наркотиков в крупном размере.

При изучении материалов этого уголовного дела районный прокурор выявил факты фальсификации.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело уже в отношении полицейских, одного из которых также обвинили в хранении наркотиков. Суд признал их виновными и назначил одному из них 4 года лишения свободы в колонии общего режима, другому – 2 года условно.

Уголовное дело в отношении мужчины и женщины прекращено.