Жительница Сызрани обвинила в краже денег невиновных соседей, потому что хотела их проучить

Жительница Сызрани обвинила в краже шумных соседей, которые ничего у нее не брали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 28-летней местной жительницы, которая обвинила в краже денег своих невиновных соседей. Об этом говорится в сообщении полиции региона.

Молодая женщина обратилась в полицию и заявила, что у нее из дома украли 18 тыс. рублей. В краже она обвиняла своих соседей – живущих вместе 28-летнего мужчину и 18-летнюю девушку, которые ведут асоциальный образ жизни. Заявительница рассказала, что они выбили дверь в ее квартиру и забрали деньги.

Как выяснилось, дверь в ее квартиру действительно выбили, но не соседи, а их знакомый. В отношении него возбуждено административное дело по факту повреждения чужого имущества.

Когда выяснилось, что денег он не брал, женщина призналась, что соседи, на самом деле, ничего не воровали. Просто таким образом она решила проучить их, потому что, по ее словам, устала от постоянного шума и скандалов.

Теперь уголовное дело возбуждено в отношении заявительницы. Ей грозит до двух лет лишения свободы.