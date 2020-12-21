Дмитрий Азаров призвал заботиться о старшем поколении в период самоизоляции

Губернатор призывает граждан старшего возраста соблюдать самоизоляцию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал жителей региона заботиться о гражданах старшего поколения, о своих бабушках и дедушках в период действия режима самоизоляции из-за распространения коронавируса.

Глава региона призвал представителей старшего поколения оставаться дома и без острой необходимости не пользоваться общественным транспортом, даже если нужно поехать к внукам.

«Сейчас не то время, когда наши бабушки и дедушки, не проживающие с внуками, могут уделять им внимание. Перемещение в транспорте, чтобы понянчиться с внуком, — это дополнительные риски. Давайте мы максимально оградим старшее поколение от этих рисков», - сказал губернатор.

В регионе для граждан старше 65 лет установлен режим самоизоляции.