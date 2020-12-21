В Самарской области не будут блокировать соцкарты для поездок в общественном транспорте

Соцкарты для поездок в общественном транспорте блокировать не будут
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области принято решение не блокировать социальные карты для поездок в общественном транспорте для пенсионеров. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.
Ранее в регионе обсуждался вопрос блокировки карт, поскольку для граждан старше 65 лет действует режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Также им запрещено посещать многие общественные места.
Глава региона давал поручение позвонить каждому пенсионеру и поинтересоваться их мнением о блокировке карт. В итоге было принято решение не блокировать их.
Власти региона решили, что карты необходимы, чтобы ездить в магазины за покупками товаров первой необходимости, аптеки, поликлиники.
Также глава региона призвал земляков старшего возраста почаще оставаться дома.