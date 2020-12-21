В Самарской области не будут блокировать соцкарты для поездок в общественном транспорте

Соцкарты для поездок в общественном транспорте блокировать не будут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области принято решение не блокировать социальные карты для поездок в общественном транспорте для пенсионеров. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Ранее в регионе обсуждался вопрос блокировки карт, поскольку для граждан старше 65 лет действует режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Также им запрещено посещать многие общественные места.

Глава региона давал поручение позвонить каждому пенсионеру и поинтересоваться их мнением о блокировке карт. В итоге было принято решение не блокировать их.

Власти региона решили, что карты необходимы, чтобы ездить в магазины за покупками товаров первой необходимости, аптеки, поликлиники.

Также глава региона призвал земляков старшего возраста почаще оставаться дома.