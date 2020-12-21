За сутки в регионе нет новых смертельных случаев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки 305 человек заразились коронавирусом. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе регулярно фиксируют более трехсот новых случаев за сутки. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 28 335 человек. Из них вылечились 26 102, в том числе, 288 – за прошедшие сутки.

Смертельных случаев за прошедшие сутки не зафиксировано, ранее умерли 540 человек.

Из-за большого количества заразившихся в регионе был введен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и введены ограничения – пожилым жителям региона запрещено посещать ряд общественных мест, подростки не могут ходить в торговые центры без взрослых, на фуд-кортах обслуживают только за столиками, а в магазины пускают меньше людей.