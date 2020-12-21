В Тольятти медики получили средства защиты в подарок

Очень важную и своевременную помощь оказывает медикам предприятие "Тольяттикаучук"

Тольяттинские медики к Новому году получили такие важные и нужные подарки: 1000 противочумных костюмов, 10 тысяч штук стерильных перчаток и 1300 литров антисептика «ТАНЕКО». Предприятие "Тольяттикаучук" (входит в Группу "Татнефть") с самого начала пандемии помогает врачам и COVID-госпиталям города. Работа идет во взаимодействии с оперативным штабом.

- Труд наших докторов неоценим, они работают в круглосуточном режиме, часто без выходных, и мы не можем помочь им физически. Откликаясь на просьбы медиков, мы помогаем им чем можем, вносим свой вклад в предотвращение распространения инфекции, - поделился гендиректор предприятия «Тольяттикаучук» Юрий Морозов.

В самом деле, помощь каждого сегодня очень важна. Каждый день за здоровье горожан борются около 400 человек - это только сотрудники больниц Комсомольского и Центрального районов города. И все те средства защиты, которые передает предприятие, сразу же идет в работу, а сэкономленные средства направляются на поощрение врачей, работающих в "красной зоне", на закупку лекарств.

- С начала пандемии нам оказывали разовую помощь многие компании. «Тольяттикаучук» делает это на регулярной основе, держит с нами связь и доставляет всё необходимое. Закупили новое серверное оборудование для оперативной работы медучреждения, постоянно привозят средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие растворы и антисептики. Эти расходные материалы нужны постоянно, а цены растут. Именно поэтому так важна поддержка, - рассказал главный врач городской больницы № 4 Сергей Тетюшкин.

На предприятии отметили, что продолжат помогать тольяттинским медикам и в первую очередь потому, что это сегодня важно для каждого человека.