Самарец попытался передать наркотики в апельсине своему родственнику в колонию и сам сел в тюрьму

Злоумышленник попытался пронести в колонию фаршированный мефердроном апельсин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сентябре этого года, осужденный из исправительной колонии №3 сделал заказ на 30 грамм «мефедрона» по мобильному телефону. После чего он попросил своего родственника привезти в колонию наркотик, спрятанный в апельсине.

- 29-летний житель Самарской области попытался пронести наркотическое вещество вместе с другими продуктами на территорию исправительной колонии. Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов на территории, прилегающей к исправительному учреждению, - сообщили в прокуратуре города Новокуйбышевск.

Задержанный признал свою вину полностью. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ «Покушение на незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере». Суд назначил самарцу наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В законную силу приговор еще не вступил.

Кроме того, за незаконное использование средств связи заключенными, руководителю исправительной колонии №3 было направлено частное постановление по ходатайству государственного обвинителя.