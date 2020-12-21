Полицейские после погони задержали пьяного водителя без прав в Тольятти

На требования полицейских остановиться водитель не реагировал

В Тольятти полицейские после погони задержали 24-летнего молодого человека, который пытался скрыться на автомобиле ВАЗ-2107. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские во время патрулирования ночью потребовали остановить автомобиль. Однако водитель этого не сделал, а напротив, попытался скрыться. На улице Баныкина он не справился с управлением и врезался в бордюр. Остановив автомобиль, он пытался убежать, но его задержали.

Как выяснилось, у молодого человека отсутствовали права, не было полиса ОСАГО, кроме того, он был не трезв. По его словам, он выпил «пиво и сто грамм», но от медицинского освидетельствования отказался.

Парня арестовали на 10 суток.