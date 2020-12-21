В Самаре Сквер Борцам революции и территорию у филиала Третьяковки благоустроят за 70 млн рублей

Территорию вокруг филиала Третьяковки в Самаре благоустроят

В Самаре ищут подрядчика для реконструкции Сквера Борцам революции и территории около филиала Третьяковской галереи, которая расположится в здании бывшей Фабрики-кухни.

В соответствии с документацией на сайте Госзакупок, подрядчик должен будет выполнить благоустройства территории на пересечении улиц Луначарского и Ново-Садовой, где располагается сквер, за 70 млн рублей.

Там будут обустроены тротуары, сделаны велодорожки, приведут в порядок лестницы, установят скамейки, новые остановки, общественного транспорта, проведут озеленение территории. Завершить работы планируется до 1 сентября 2021 года.

Также в 2021 году планируется завершить работы по реконструкции здания бывшей Фабрики-кухни, рядом с которым появится Сад Баланса. Также власти планируют переименовать остановки общественного транспорта. Полноценно филиал Третьяковки должен начать работать в 2022-м году.