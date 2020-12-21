Самарцы стали меньше жениться и реже разводиться: как коронавирус повлиял на семейные планы жителей региона

Ковид внес большие коррективы в жизнь людей в этом году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Самарской области пандемия коронавируса внесла коррективы в разные сферы жизни людей, в том числе в их планы по созданию семьи. Из-за ковида в этом году праздничные мероприятия возможно проводить с многочисленными ограничениями и оговорками. Оказалось, на это согласные не все.

По данным органов ЗАГС Самарской области, за 11 месяцев 2020 года в регионе зарегистрированы 15 547 браков, за аналогичный период прошлого года их было существенно больше - 18 928.

Почти треть заявлений (5 867) от пар, которые желают сыграть свадьбу, в этом году молодые люди подали в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Но и разводов в этот сложный год в регионе тоже стало меньше: если в 2019 году в ЗАГСах региона регистрировали 12 648 разводов, то в 2020-м - ровно на тысячу меньше - 12 648.

Сократилась и рождаемость: в прошлом году в регионе на свет появились 27 630 детей, в этом - 25 732 малыша. Самыми распространенными именами стали: Артем, Саша, Миша, Максим, София, Виктория и Анна. Среди самых необычных есть дети по имени Волга, Кассиопея, Ассоль, Марфа, Ефросинья, Ермак, Лучезар, Силантий и Мирамир.

Сохранится ли эта тенденция к уменьшению браков, разводов и рождаемости в декабре и в 2021 году, пока не ясно, специалисты не спешат делать какие-либо прогнозы.

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