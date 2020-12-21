СГЭУ разработал Стратегию развития городского округа Отрадный

Долгосрочный план для города с буровой вышкой и газовыми факелами на гербе разработали ученые Самарского государственного экономического университета.

17 декабря в Отрадном местная дума приняла Стратегию социально-экономического развития городского округа до 2030 года. Долгосрочный план для города с буровой вышкой и газовыми факелами на гербе разработали ученые Самарского государственного экономического университета.

Стратегия развития Отрадного стала первым в нашей губернии долгосрочным планом для муниципальных образований, который не только учитывает национальные цели страны до 2030 года и региональную составляющую нацпроектов, но и стремится актуализировать Стратегию лидерства Самарской области, инициированную Дмитрием Азаровым. Во внимание также приняты достигнутый уровень, тенденции и ресурсы текущего развития городского округа.

Директор НИИ регионального развития СГЭУ, заведующая кафедрой региональной экономики и управления Наталья Полянскова рассказала, что более 2000 человек приняли участие в стратегических сессиях, экспертных опросах и общественных обсуждениях, посвященных будущему Отрадного. А количество рассмотренных инициатив и предложений от местного сообщества превысило 500. Полянскова подчеркнула, что важно было сделать Стратегию максимально конкретной. Поэтому уже сейчас можно анонсировать, что Отрадный будет стремиться стать высокотехнологичным промышленным эко-городом с эффективной социальной инфраструктурой, условиями для комфортного и безопасного проживания горожан и возможностями для самореализации молодежи.

В итоге Стратегия оказалась представлена обширным набором конкретных проектов и мероприятий, которые станут работать на достижение 12 целей, а те в свою очередь найдут отражение в 48 стратегических показателях. План учитывает сложный комплекс задач федерального и регионального уровня. Но в целом его основная идея выражена в одной фразе: “Отрадный для горожан - город высокого качества жизни, зеленый эко-город с большими возможностями для молодежи”.

Директор НИИ регионального развития СГЭУ Наталья Полянскова отметила хорошие стартовые условия городского округа Отрадный. Залогом успешной реализации Стратегии станут значительный экономический и транспортно-логистический потенциал, слаженная работа органов местного самоуправления, бизнеса, НКО и граждан.