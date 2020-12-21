Дмитрий Азаров с президентом АВТОВАЗа дали старт производству обновленного внедорожника LADA Niva Travel

Начался выпуск нового автомобиля

Глава Самарской области Дмитрий Азаров вместе с президентом АО "Автоваз" Ивом Каракатзанисом дали старт производству новой Lada Niva Travel. Проект обновления автомобиля завершается в соответствии с графиком. Причем в реализации планов заводу очень помог Дмитрий Азаров, который не только на региональном уровне поддерживал предприятие, но и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за поддержкой всего автопрома. Глава государства поддержал инициативу губернатора и завод смог стабилизировать экономику и выйти на новые рекорды уже в ноябре, продав более 38 тыс. автомобилей LADA.

- Очень важно, что это событие происходит в юбилейный для АВТОВАЗА год, когда мы отмечаем 50-летие выхода первого автомобиля здесь, на волжских берегах. Этот первый автомобиль является очень хорошим подтверждением того, что если внимание к производителю есть, то высокопрофессиональный, ответственный, талантливый и работоспособный коллектив всегда готов ответить встречными трудовыми обязательствами, всегда готов к новым свершениям и победам, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Новая Нива будет совсем другой и гораздо более современной - какие изменения произойдут во внешнем виде мы уже писали.

- С возвращением легендарного названия Niva в семью LADA мы открываем новую страницу в его истории. Хочу вас заверить, что в ближайшие годы с этим именем будет связано много важных и интересных новостей, - анонсировал будущие победы на этой стезе Ив Каракатзанис.