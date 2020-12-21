Дмитрий Азаров проверил цены на продукты в магазинах Тольятти

Губернатор проверил снизились ли цены на продукты потребительской корзины в Самарской области

Губернатор Самарской области, совместно с представителями департамента торговли Самарской области, провел рейд в одном из магазинов в Тольятти. Глава региона проверил, соблюдается ли поручение президента Владимира Путина по разработке комплекса мер по снижению стоимости базовых продуктов в торговых сетях региона. Ранее Минпромторг и торговые сети подписали соглашение по снижению стоимости и поддержанию цен на отдельные виды товаров, в том числе подсолнечное масло и сахар-песок.

Руководитель департамента ценового и тарифного регулирования Алексей Софронов рассказал, что к соглашению уже присоединились региональные и все федеральные сети, которые открыты в Самарской области, среди которых «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Перекресток», «Ашан», «Миндаль», «Белый пеликан» и «Семь+я».

- Таким образом, во всех торговых сетях, которые подписали соглашения, снижены цены на базовые продукты социальной корзины. Например, цена на подсолнечное масло со средней цены 116 вернулась к цене 95 рублей, которая была в начале 2020 года, - отметил Алексей Софронов.

Также цены снизились на сахар-песок. В мае-июне этого года цена на сахар достигала 70 рублей за килограмм. Сейчас сахар можно приобрести по цене 46 рублей за килограммовую упаковку. Такая цена будет держаться весь первый квартал 2021 года.