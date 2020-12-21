В мэрии Самары прокомментировали сообщения о забастовке водителей 261 маршрута

Долгое ожидание маршрутки заставило некоторых горожан поволноваться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во второй половине дня в понедельник, 21 декабря самарцев встревожила очередь из маршруток №261. Обеспокоенные горожане написали в соцсетях, что на конечной скопилось несколько десятков «газелек» и с тревогой вопрошали – что же случилось?

- В районе завода «Экран» проходит забастовка 261 маршрута, 50 газелей стоит вдоль дороги, - написал Михаил.

Некоторые самарцы предположили, что водители просто ожидают окончания смены на близлежащих заводах – благо, время было подходящее. И пожаловались, что ждать транспорт этого маршрута в это время пришлось дольше обычного.

В мэрии Самары журналиста «КП-Самара» успокоил и заверили, что ни о какой забастовке речи не идет.

- Все 25 машин, которые заняты на этом маршруте, сейчас работают на линии, поводов для беспокойства нет, - заверили в администрации Самары.

А вы как сегодня с работы добрались?

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