В Самарской области тушат крупный пожар на заводе по переработке нефтепродуктов

Работы на месте ЧП продолжаются Фото: предоставлено собственным источником КП-Самара

21 декабря, около половины четвертого вечера в МЧС поступило сообщение о пожаре в производственном здании по переработке вторсырья, которое находится в селе Узюково Ставропольского района.

- По прибытию было установлено, что на месте происходит горение битума на площади 200 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова – Пожар № 2, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Как стало известно, что в здании произошло обрушение бетонной стены. О погибших и пострадавших, на данный момент, нет информации. В МЧС сообщили, что эвакуация из здания не проводилась.

Сейчас работы на месте пожара продолжаются. Задействовано 55 человек личного состава экстренных служб Самарской области и 19 единиц спецтехники.