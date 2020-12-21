Управляющий ресторана «Фарфор в Самаре» предстанет перед судом за отравление роллами 74 человек

Обвиняемый допустил нарушение санитарно-эпидемиологических правил, что по неосторожности привело к массовому отравлению клиентов ресторана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет по Самарской области завершил расследование уголовного дела в отношении управляющего рестораном «Фарфор» по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В августе 2019 года в медицинские учреждения обратились 74 человека, в том числе 12 несовершеннолетних жителей Самары, которые жаловались на признаки отравления после употребления роллов, которые они заказали в ресторане «Фарфор».

По данным следствия, в ресторане изготавливали блюда, которые не отвечали требованиям безопасности здоровья потребителей, что привело к массовому отравлению потребителей.

Самарские следователи собрали достаточную доказательную базу и направили уголовное дело с обвинительным заключением в федеральный суд Советского района Самары.