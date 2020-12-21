Список глав регионов в президиуме Госсовета РФ возглавил самарский губернатор Дмитрий Азаров

Дмитрий Азаров является председателем направления "Культура"

Президент России Владимир Путин 21 декабря подписал указ, утверждающий состав Госсовета. Возглавил структуру сам глава государства. В Президиум вошли российские губернаторы, первый заместитель главы администрации Президента, полпреды, лидеры парламентских партий, спикеры Госдумы и Совета Федерации. Список губернаторов возглавил глава Самарской области.

Напомним, что в Госсовете Дмитрий Азаров является председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Культура". И в этом году первостепенной задачей группы было исполнение Указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Рабочая группа участвовала в разработке методики расчета и мониторинга показателей достижения национальной цели.