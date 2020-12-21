В Самарской области ликвидировали открытое горение битума на заводе

В настоящее время совершается проливка и разбор конструкций на месте пожара Фото: ГУ МЧС по Самарской области

21 декабря, в поселке Узюково Ставропольского района Самарской области произошел крупный пожар в одном из производственных зданий ООО "Поволжский опытный ремонтно-механический завод". КП-Самара ранее сообщали, что на месте произошло возгорание битума и мусора на площади 200 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в 15:26. По сообщению ГУ МЧС по Самарской области, возгорание удалось ликвидировать в 18:05. На данный момент на месте ЧП проводится проливка и разбор конструкций.

- Погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлечены 55 человек, 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 21 человек, 9 единиц техники, - сообщили в региональном управлении МЧС.