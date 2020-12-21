В Самарской области за год построили 33 новых спортивных объекта

Спортсмены уже оценили новые площадки

В Самарской области за год в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», построили 33 новых спортивных объектов. Современный инвентарь и экипировку получили воспитанники двух спортивных школ губернии.

Большинство новых спортплощадок располагаются около школ, здесь занимаются и местные жители, и ученики. Пять новых площадок посвятили комплексу "Готов к труду и обороне".

А в Куйбышевском районе появился физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа - это первый такой спортивный объект в губернии. В его составе спортплощадка размером 60 на 30 метров, 4 беговые дорожки, площадка для баскетбола. А в Тольятти закончили строительство физкультурно-спортивного комплекса для спортшколы "Акробат", где готовят батутистов и акробатов. Такой зал воспитанники школы ждали долгие годы, тренироваться здесь будут и начинающие спортсмены, и представители сборных команд России.

В Похвистнево в этом году построили ледовый каток с площадкой 60 на 30 метров, здесь будут проходить тренировки по хоккею и фигурному катанию. А на Мехзаводе капитально отремонтировали стадион "Салют", установив трибуны и уложив сертифицированный FIFA искусственный газон.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Послании жителям отмечал, что нужно увеличивать число систематически занимающихся физкультурой: «Для этого будем развивать инфраструктуру спорта». Стратегия лидерства главы региона – в том числе в поддержке и развитии спорта в губернии.

Именно так сегодня происходит в регионе. Уже ведется строительство в Тольятти легкоатлетического манежа, футбольного поля и Дворца Спорта в Самаре и ведется подготовка к возведению лыжероллерной трассы на базе "Чайка".

- Самое главное, что мы четко понимаем, для кого это все строится, как это будет использоваться. Ребята двух спортивных школ получили современный инвентарь и экипировку. Это тоже ощутимая поддержка для наших спортсменов – как высшего уровня, так и тех, кто только недавно занимается, - подчеркнул врио министра спорта Самарской области Андрей Харин