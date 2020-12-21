В Тольятти после реконструкции открылся крупнейший районный суд России

Тольяттинские судьи довольны обновленным зданием районного суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Реконструкция здания суда в Автозаводском районе Тольятти началась в мае 2019 года. По плану, помимо реконструкции, возвели пристрой в четыре и пять этажей с западной стороны основного здания, а главный вход сделали на южной стороне. Здание украсили колонны и фронтон в греческом стиле, напротив главного входа установили статую Фемиды.

- Для Тольятти Автозаводский суд очень важен. Это самый крупный районный суд в России. Это особая гордость, и к нему особое внимание как региональных, так и федеральных властей, – отметил Глава региона. – Уверен, что для всех жителей Автозаводского района, да впрочем, всего Тольятти, это событие знаковое. Сегодня мы открываем новое здание суда. Я знаю, что у вас было время здесь обжиться, но очень рад тому, что это здание будет не только комфортным для вашей работы, но и станет настоящим украшением города, -поздравил судей с завершением реконструкции глава региона Дмитрий Азаров.

Новое здание Автозаводского районного суда Тольятти позволило обеспечить каждого судью залом судебного заседания – их стало 37, а также совещательными комнатами и отдельными рабочими кабинетами.

- Условия труда существенно изменились в новом здании, если раньше зал был предназначен не только для проведения заседаний, но и являлся личным кабинетом судей, то сейчас у меня есть совещательная комната и отдельный личный кабинет, - рассказала судья Автозаводского районного суда Юлия Тарасюк.