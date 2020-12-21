В Самарской области смертность превысила рождаемость на 76%

Детей в Самарской области рождается все меньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарастате опубликовали ежегодный доклад о социально-экономическом положении региона за 10 месяцев 2020 года. Сотрудники статистической службы поделились сведениями о естественном движении населения. К сожалению, в нашем регионе оно все еще сокращается.

С января по октябрь родились 23 317 младенцев - это почти на 1500 меньше, чем в минувшем году. Выросло и число смертей: с 35 274 до 41 030. Избыточная смертность почти в шесть тысяч человек пока ничем точно не объяснима. Конечно, в этом году ситуацию ухудшил коронавирус, причем смерти скорее всего наступали не от самой пневмонии, а от последствий заболевания.

В итоге естественная убыль населения за прошедшие месяцы года составила 17 713 человек. Это больше, чем в 2019 году, когда естественная убыль составила 10 400 человек.

Также в минувшем году стали меньше жениться и разводиться, браков зарегистрировали 14 527, а разводов - 10416.