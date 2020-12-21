В Самаре изменили схему движения автобуса №45

Местные жители попросили добавить к маршруту автобуса №45 заезд к лечебным учреждениям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В департаменте транспорта Самарской области сообщили об изменении схемы движения автобуса №45 «Жигулевские сады - а/с Аврора». Автобус будет ходить по измененному маршруту уже с 23 декабря.

- По многочисленным просьбам жителей пос. Жигулевские Сады, для обеспечения транспортной доступности учебных и медицинских учреждений, расположенных в Приволжском микрорайоне, с 23 декабря движение автобусного маршрута № 45 будет организовано по измененной схеме, - сообщили представители дептранса Самары в твиттере.

Теперь автобус будет курсировать по маршруту от поселка Жигулевские сады по Волжскому шоссе, Московскому шоссе, улице Димитрова, улице Молодежной и по проспекту Кирова. В обратном направлении от Волжского шоссе автобус будет заезжать в поселок Сорокины хутора и к клиническому госпиталю «Мать и Дитя».

В дептрансе Самары сообщили также, что отправление первого рейса автобуса №45 от поселка Жигулевские сады будет осуществляться в 6:30 утра и до 9:00, в утренние часы «пик» интервал движения автобуса будет составлять 30 минут. На маршруте будут находиться 2 автобуса, которые будут предоставлять все льготы для жителей Самары.