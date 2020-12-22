Самарский блогер отсудил 140 тыс рублей у Навального

Блогер сначала пытался решить дело полюбовно, но не получилось. Фото: vk.com/bepowerback

Самарский видеоблогер Алексей Жирухин рассказал, чем закончился суд с известным оппозиционером Алексеем Навальным. Предметом разбирательств стало незаконное использование фотографии самарского автора в одном из роликов, который показали на большую аудиторию. Больше всего блогера раздосадовал тот факт, что с фото срезали вотермарки с указанием авторства.

Алексей рассказал, что пытался связаться с Навальным и его командой, но ответа не получил. Тогда он обратился в суд. На первое заседание ответчик не пришел, второе приостановили из-за болезни политика. И вот сейчас разбирательства закончились.

Как рассказал адвокат самарского блогера, представитель ответчика объяснял, что фото взяли в интернете и использовали с информационной целью, а значит, разрешение не нужно было спрашивать. Однако, рассказать, какую информативную функцию в видео про конституцию России несла фотография жителя Хивы с осликом здесь затруднились.

В итоге суд постановил взыскать с ответчика компенсацию в 140 тыс рублей и компенсацию расходов. Алексей Жирухин написал, что теперь ждет, когда решение вступит в силу.