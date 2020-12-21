Дмитрий Азаров объяснил, почему транспортные карты для пенсионеров в Самарской области продолжат работать

Губернатор объяснил, почему карты не стали блокировать

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объяснил, почему в регионе не стали ограничивать поездки по транспортным картам для лиц старше 65 лет. Он отметил, что побуждения были благие - оградить самую уязвимую категорию от коронавируса. Но ситуацию тщательно проанализировали и поняли - решение преждевременное.

- Мы попытались дозвониться каждому и узнать, какие причины заставляют людей, несмотря на рекомендации врачей, выходить на улицу и пользоваться общественным транспортом, который несет дополнительные угрозы. Причины разные: это и поездки в поликлиники, походы в магазины, и занятия с внуками, - подчеркнул губернатор.

При этом он обратился к старшему поколению и попросил поберечь себя, оставаться дома при малейшей возможности и соблюдать требования особого режима. А детей и внуков попросил проявить внимание к своим родным и близким, помочь по хозяйству, доставить на машине, куда надо, заказать лекарства и продукты.