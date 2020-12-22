В Самарской области ожидается небольшой снег

В Самарской области местами может пройти снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие дни в некоторых районах Самарской области может пройти небольшой снег. Об этом сообщили в Приволжском УГМС. По данным синоптиков, под влиянием казахстанского антициклона в Поволжье сохранится морозная погода. В начале недели местами по Самарской области пройдет снег, в остальное время в основном будет без осадков.

В светлое время суток в ближайшие дни ожидается от -9 до -14 градусов мороза, ночью будет до -18 градусов, а местами похолодает до -25.

В целом температура воздуха в регионе примерно на 9 градусов ниже климатической нормы. На дорогах сохраняется гололедица, водителей призывают быть внимательнее.