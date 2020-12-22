В Самарской области военных начали прививать от коронавируса

По линии Минобороны РФ в регион поступило 1 тыс. доз вакцин от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области начали прививать военных от коронавируса. Об этом сообщили во время заседания регионального оперштаба. По линии Министерства обороны РФ в регион поступило 1000 доз вакцин от коронавируса, началась вакцинация. Ранее сообщалось, что начали прививать учителей и соцработников.

Сейчас в регионе привито 3 413 человек. Как рассказал во время заседания министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, аллергических реакций на вакцину отмечено не было.

За прошедшие сутки в Самарской области выявили 305 новых случаев заражения коронавирусом, смертельных случаев не зафиксировали.