С 1 июля 2021 года в Самарской области повысится тариф на водоснабжение

Тарифы изменятся с июля 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 1 июля 2021 года повысятся тарифы на водоснабжение и водоотведение. Соответствующий приказ регионального департамента ценового и тарифного регулирования, подписанный 15 декабря, опубликован на сайте регионального правительства.

Тариф на питьевую воду составит 36,48 рублей за кубометр, на водоотведение – 20,08. Цены указаны с учетом НДС.

Сейчас тарифы составляют 35,08 рублей за питьевую воду, 19,30 – за водоотведение. Такие же останутся и после 1 января 2021 года, изменения планируются с июля.

Данные тарифы применяются для управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, а также для полива земельных участков.